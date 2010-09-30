Міжбанк відкрився зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9380/7,9460 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2599/0,2603 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,7910/10,8040 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3592/1,3594 дол./євро (середа, 29 вересня, – 1,3623/1,3625 дол./євро).

В середу, 29 вересня, Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари долар-гривня за курсом 7,91/7,94 грн./дол.