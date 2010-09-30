Готівковий курс долара в комбанках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,93 грн./дол., продають – по 7,97 грн./дол. Курс купівлі/продажу долара в банках не змінився порівняно з 29 вересня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,92-7,95 грн./дол., з продажу – в межах 7,96-7,99 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках не змінився відучора і сьогодні становить 10,69/10,86 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,45-10,78 грн./євро, з продажу – в межах 10,82-10,95 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 29 вересня не змінився і сьогодні становить 0,2544 грн./рубль, курс продажу знизився на 0,3% – до 0,2619 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2480-0,2590 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2650 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,94 грн./дол., курс продажу – 7,97 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,92-7,95 грн./дол., з продажу – в межах 7,96-7,99 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва трохи змінився відучора і сьогодні становить 10,70/10,86 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,45-10,78 грн./євро, з продажу – в межах 10,82-10,95 грн./євро.

Курс купівлі/продажу наявного рубля в комбанках столиці не змінився порівняно з 29 вересня і сьогодні становить 0,2545/0,2620 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2480-0,2590 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2650 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,94/7,98 грн., євро – 10,60/10,90 грн., рубль – 0,2400/0,2530 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,94/7,97 грн., євро – 10,65/11,00 грн., рубль – 0,2520/0,2630 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,94/7,97 грн., євро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,2550/0,2620 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 30 вересня, становить: гривні до долара США – 7,9135, до євро – 10,771065, до російського рубля – 0,26029.