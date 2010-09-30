Могильов відкидає звинувачення Рахункової палати в нецільовому використанні коштів МВС

Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ відкидає звинувачення Рахункової палати в нецільовому використанні коштів його міністерством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

А.МОГИЛЬОВ зазначив, що цей аудит Рахункова палата проводила за 2008-й - першу половину 2010 року.

При цьому, за його словами, «всі цифри надані за цей період повністю». Рахункова палата, за його словами, не провела будь-якого порівняльного аналізу щодо використання коштів за минулий або позаминулий рік.

«Звідки взялися такі цифри, одному Богові відомо», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Міністр повідомив, що у зв`язку з цим звернувся з листом до керівника Рахункової палати Валентина СИМОНЕНКА, в якому зазначив, що вважає такий висновок Рахункової палати необгрунтованим. Він попросив В.СИМОНЕНКА пояснити, звідки було взято цифри, які дискредитують роботу МВС.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня Рахункова палата заявила, що з початку року для центрального апарату МВС як добродійна допомога був придбаний автомобіль Cadillak Escalade вартістю понад 0,5 млн. грн., а прокуратура Донецької області одержала автомобілі Mersedes-Bens S 550 Long і Toyota Camri Premium 3,5 загальною вартістю понад 1,5 млн. грн.

За даними Рахункової палати, одержані правоохоронними відомствами впродовж останніх 2,5 років у вигляді добродійної допомоги ресурси і кошти в сумі близько 660 млн. грн. витрачено головним чином не на правоохоронні заходи, а на утримання нереформованих і обтяжливих для держбюджету органів правопорядку, загальна чисельність яких становить майже 600 тис. працівників.

За інформацією Рахункової палати, найбільше порушень, а саме на суму понад 15 млн. грн., виявлено в МВС, де ситуація за останні вісім місяців 2010 року ще більше погіршилась. Значна частина добродійних надходжень, всупереч певній меті, прямувала на створення комфортних умов для керівництва: придбання автомобілів, устаткування, комп`ютерної техніки, ремонт офісних приміщень і проведення різних торжеств, конкурсів, обслуговування банкетів тощо.

Запровадивши схеми завуальованого фінансування територіальних підрозділів шляхом отримання добродійної допомоги від своїх держпідприємств, МВС було зацікавлене у збільшенні доходів від платних послуг, тому ціни на них зростали. Крім того, МВС закривало очі на те, що підприємства уникають проведення тендерних процедур. За рахунок добродійних коштів, головним чином, сплачували рахунки за комунальні послуги, комп`ютерну техніку, офісне устаткування, дорогі автомобілі та навіть зброю для МВС і патрони, зазначали в Рахунковій палаті.