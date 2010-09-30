Експерт: Долар залишатиметься слабким

Американська валюта в середу, 29 вересня, відновила свої мінімуми відносно євро, швейцарського франка та ієни. EUR зміг піднятися і закріпитися вище 1.3600, пара долар/ієна досягла значення 83.46 і залишилася нижчою за рівень 84.00, а долар/франк падав до 0.9732, так і не зумівши повернутися вище 0.9800. Такі дані надали УНІАН в інформаційно-аналітичному центрі FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики компанії, лише для фунта середа завершилася практично нічим: не зважаючи на спробу приєднатися в зростанні до євро на самому початку активної торгівлі в Європі (максимум дня по парі був 1.5873), вже до появи на ринках американських учасників GBPUSD знов впав, показавши мінімум доби 1.5759. Завершив же фунт день, як і раніше, близько 1.5800.

Оскільки ніякі нові значущі фундаментальні дані на ринки не надходили, причини слабкості долара всі ті ж: побоювання, що грошово-кредитна політика в США продовжуватиме пом’якшуватися.

Прогноз на сьогодні, 30 вересня

Як відзначають аналітики, у четвер для учасників ринку важливими новинами будуть: дані про ВВП, зайнятість на минулому тижні і виробничий індекс Chicago PMI. Для єврозони актуальною стане публікація показників про інфляцію споживчих цін, а для Німеччини – дані про безробіття.

Поки, з урахуванням зовсім не «продоларових» настроїв на ринку, а також в очікуванні економічних релізів, згідно з якими показники щодо Штатів не обіцяють продемонструвати поліпшення, а дані щодо європейських країн все-таки можуть це зробити, долар залишатиметься слабким.