Азаров пообіцяв відшкодувати ПДВ усім польським інвесторам до кінця 2010 р.

Всі польські інвестори до кінця поточного року одержать відшкодування щодо податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сказав на брифінгу після засідання Комітету у справах підготовки до Євро-2012.

Він підкреслив, що Україна вживе заходів щодо розв’язання проблем усіх польських інвесторів, які працюють з Україною.

«Ми відшкодуємо ПДВ усім польським інвесторам до кінця року, а з початку нового року ми введемо автоматичне відшкодування ПДВ», - сказав М.АЗАРОВ.