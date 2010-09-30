Президент визнав таким, що втратив чинність закон про промислово-фінансові групи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про визнання таким, що втратив дію Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні" і внесення змін до деяких законодавчих актів України.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада України визнала таким, що втратив дію Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" і внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Законом передбачається з метою усунення надлишкового державного регулювання діяльності об'єднань юридичних осіб визнати Закон "Про промислово-фінансові групи в Україні" таким, що втратив чинність і внести відповідні зміни до Господарського кодексу і Закон "Про банки і банківську діяльність".

Як сказано в ухваленому законі, існування ухваленого у 1996 році Закону "Про промислово-фінансові групи в Україні" недоцільне як з юридичної, так і з економічної точки зору. Так, відповідно до закону, промислово-фінансова група є об'єднанням, у яке можуть входити суб'єкти господарювання усіх форм власності, які створюються за рішенням Кабінету міністрів на певний термін з метою реалізації державних програм, розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України.

Відповідно до Господарського кодексу (ст. 125), промислово-фінансові групи не є юридичною особою і не підлягають державній реєстрації як суб'єкт господарювання. Тобто промислово-фінансові групи є лише економічною формою взаємодії відповідних фінансово і промислово залежних організацій і їх головного підприємства.

Також це об'єднання не є юридичною особою, і регулювання такого об'єднання, аналогічне регулюванню діяльності організаційно-правової форми із статусом юридичної особи, як це передбачено в законі, є недоцільним.

З економічної точки зору недоцільність існування закону підтверджується тим, що його положеннями визначається, що головне підприємство ПФГ виробляє кінцеву продукцію ПФГ, здійснює її збут, платить податки в Україні і офіційно представляє інтереси ПФГ. При цьому втрачає право на будь-які пільги з питань оподаткування, яке воно мало або може мати відповідно до чинного законодавства України. Пільгою головного підприємства і учасників ПФГ, відповідно до статті 4 Закони, передбачено звільнення від сплати вивізного (експертного) мита і митного збору у разі експорту і імпорту проміжної продукції, при тому, що головне підприємство випускає лише кінцеву продукцію.

До того ж, відсутність державної підтримки щодо діяльності таких ПФГ, зокрема: державні гарантії для залучення іноземного капіталу, надання інвестиційних кредитів або іншої фінансової підтримки для реалізації проектів ПФГ, ставить під сумнів економічну доцільність їх створення, тим більше в період економічної кризи.