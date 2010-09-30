Експерти: В Україні у найближчі місяць-два курс готівкового євро може вирости до 11,03-11,17 грн.

Зростання вартості євровалюти на міжнародному ринку FOREX носить спекулятивний характер і в найближчі місяць-два може вирости на 1,5-2,7% до рівня 1,3830-1,4000 на тлі очікування нових стимулюючих заходів ФРС США. В Україні в цьому випадку середній курс продажу готівкового євро складе 11,03-11,17 грн. за євро.

Про це сказано у повідомленні інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, переданому агентству УНІАН.

При цьому в повідомленні зазначають, що до кінця поточного року спекулятивний попит на єдину європейську валюту скоротиться, і курс матиме тенденцію до зниження.

За інформацією центру, валютна пара EUR/USD на ринку FOREX з початку вересня виросла на 7,5% - до рівня 1,3630. Макроекономічна статистика в США за серпень виявилася помірно позитивною. Проте, темпи зростання ВВП країни продовжують сповільнюватися і в четвертому кварталі, ймовірно, складуть 1,4%.Індекс споживчої довіри в США за вересень знизився до 48,5, тоді як прогнозне значення складало 52,5. "Це підвищує вірогідність того, що центральному банку США все-таки доведеться вживати нові заходи з підтримки фінансового сектора" - сказано у повідомленні.

Крім того вказують, що в період невизначеності і нестабільності у світовій фінансовій системі, у тому числі через уповільнення темпів зростання світової економіки, інвестори все більше розглядають золото як актив-притулок і збільшують вклади в цей метал. Основна фаза зростання золота, за оцінками експертів FOREX CLUB в Україні, вже пройшла, і на цей момент ціна дорогоцінного металу складає 1 312 долари за тройську унцію. "Очікується, що вартість золота в найближчий місяць-півтора на світовому ринку підвищиться ще на 1,8% - до рівня 1 335 доларів за тройську унцію. В Україні в цьому випадку курс продажу одного грама готівкового золота виросте з 355,6 грн. до 363 грн.. Після цього можлива корекція ціни на золото вниз, проте, вона не буде істотною. До кінця року вартість золота, ймовірно, повернеться до своїх досягнутих максимумів" - сказано у повідомленні.

Також повідомляють, що американські фондові індекси продовжують рости на тлі позитивної статистики у США у вересні, а також на очікуваннях нових заходів стимулювання фінансового сектора. За прогнозами експертів, індекс Доу-джонса до кінця поточного року може вирости на 4% - до рівня 11 266. Український фондовий ринок в цих умовах також показуватиме помірно висхідну динаміку, а індекс UX підвищиться до рівня 2 070, що на 5% вище поточного рівня.

"З урахуванням уповільнення темпів зростання світової економіки, істотних підстав для підвищення вартості нафти немає. Проте, існують побоювання з приводу того, що через можливе додаткове вливання ліквідності в економіку США, ціна цього активу може почати підвищуватися. Очікується, що вартість нафти марки Brent до кінця року виросте на 4,3% - з рівня 80,5 долара за баррель до 84 долара за баррель. Ціна бензину марки А- 95 в Україні у такому разі може підвищитися до 7,70 грн. за 1 літр" - вважає керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола ІВЧЕНКО.