У банку «Надра» та «Укрпромбанку» Moody's відкликало рейтинги

Міжнародне рейтингове агентство Moody's відкликало усі рейтинги банку "Надра". Про це сказано в повідомленні Moody's, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, Moody's відкликало рейтинги: за національною шкалою B3.ua, довгостроковий рейтинг за депозитами в національній та інвалюті Caa2, короткостроковий рейтинг за депозитами в національній та інвалюті Not Prime, рейтинг фінансової стійкості Е.

Крім того, рейтингове агентство відкликало рейтинги "Укрпромбанка": довгостроковий за депозитами в іноземній та національній валюті на рівні З, короткостроковий рейтинг Not Prime, рейтинг фінансової стійкості Е та рейтинг C.ua за національною шкалою.

Прогнози усіх рейтингів за міжнародною шкалою на момент відгуку залишалися на рівні "Стабільний".

Довідка УНІАН. Банк "Надра" почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2010 року складали 22,852 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 23,692 млрд. грн., зобов'язання - 22,37 млрд. грн., власний капітал - 479,257 млн. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

Банк "Надра" за підсумками першого півріччя 2010 року отримав прибуток 4,563 млн. грн.

З 10 лютого 2009 року у банку "Надра" була введена тимчасова адміністрація, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік - до 9 лютого 2011 року.

У травні 2010 року були зроблені заяви про можливу спільну докапіталізацію банку "Надра" за участю держави і власника міжнародної холдингової компанії Group DF Дмитра ФІРТАША.

У кінці січня Нацбанк прийняв рішення відкликати ліцензію і почати процедуру ліквідації ТОВ "Укрпромбанк".

На початку липня 2010 року "Укрпромбанк" передав частину своїх активів і пасивів банку "Дельта".