Міжбанк закрився зниженням котирувань по долару та євро

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9380/7,9460, до 12:00 звузився спред 7,9400/7,9425. До закриття торгів цінові рівні знизилися 7,9340/7,9390 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2599/0,2603, до 12:00 ціни знизилися 0,2595/97. До закриття ціни досягли рівня 0,2593/95. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,5752 (+0,1902).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3592/94, а до 15:00 виросли 1,3635/37. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,7910/10,8040, до 12:00 ціни пішли вгору 10,8245/10,8295. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,8170/10,8255.