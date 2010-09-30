Проект ПК може бути прийнятий Радою у першому читанні наступного тижня

Проект Податкового кодексу може бути прийнятий Верховною Радою у першому читанні наступного тижня, в другому – у середині листопада.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННИК сьогодні під час комітетських слухань з приводу громадського обговорення проекту Податкового кодексу.

За його словами, проект кодексу буде розглянуто у комітеті наступного тижня, тоді ж він може бути прийнятий парламентом у першому читанні за основу. «Після цього, як мінімум, місяць, ми разом працюватимемо, ми не прискорюватимемо цей процес, навіть для того, щоб провести всі заходи за два тижні, ми працюватимемо стільки, скільки треба буде», - відзначив він.

За його словами, ухвалення проекту Податкового кодексу можливе у листопаді: «Я думаю, що у середині листопада, якщо все буде нормальне, ми розглядатимемо (проект ПК – УНІАН) у другому читанні».

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр з питань економіки Сергій ТІГІПКО прогнозував раніше ухвалення Верховною Радою України Податкового кодексу у жовтні поточного року.

Нагадаємо, проект Податкового кодексу (№ 7101-1) був внесений урядом до Верховної Ради 21 вересня.