У Росії з 1 жовтня закриють усі вуличні пункти обміну валюти

З 1 жовтея у Росії набирає чинності забонона Центрального банку, которий вимагає ліквідувати усі банківські відділення, що виконують одну функцію - обмін валюти, тобто всі обмінні пункти валюти мають бути закриті.

Закриття обмінників викликано тим, що у таких місцях часто траплялись випадки незаконного обміну коштів, шахрайства, клієнтів вводили в оману щодо курсів обміну, а також внаслідок непрозорості бухгалтерії.

ЦБ вже давно висловлював невдоволення роботою обмінних пунктів і ще півроку тому попереджав про їх закриття. Відтоді у Москві та області кількість обмінників скоротилась майже удвічі. За даними Банку Росії, сьогодні залишилось не більше 140 обмінних пунктів валюти.