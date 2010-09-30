Банк «Форум» збільшить статутний капітал на 1,5-2 млрд грн

Банк «Форум» має намір збільшити статутний капітал на 1,5-2 млрд грн.

Про це заявив голова правління Банку «Форум» Ярослав КОЛЕСНИК на прес-конференції у четвер.

За його словами, це питання буде розглянуто на зборах акціонерів банку 14 жовтня т.г.

Я.Колесник заявив, що мажоритарний акціонер банку Commerzbank підтримає свою частку участі, і, можливо, викупить решту акцій допэмиссии.

Крім того, пред.правления повідомив, що до кінця 2010 року Банк «Форум» реорганізує свою регіональну мережу шляхом створення шести регіональних центрів, переважно в городах-миллионниках.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (м. Київ) створений в 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2010 року склали 17,105 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 15,311 млрд. грн., зобов`язання - 16,721 млрд. грн., статутний капітал - 2,260 млрд. грн., власний капітал - 383,518 млн. грн.

Банк «Форум» за підсумками першого півріччя 2010 р. одержав збиток в 1,478 млрд. грн. Німецький Commerzbank володіє 89,3% акцій банку «Форум».