Курси валют НБУ 1 жовтня

Офіційний курс НБУ 1 жовтня100 USD США – 791.0000 (30 жовтня – 791.3500 )100 EUR – 1079.5568 (30 жовтня – 1077.1065)10 RUR – 2.5924 (30 жовтня – 2.6029)Облікові курси банківських металів 1 жовтняза 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-103700.10(30 жовтня-103469.01)961XAG 10Срібло-1745.74(30 жовтня-1730.68)962XPT10Платина-130515.00(30 жовтня-130177.08)964XPD10Паладій-44928.80(30 жовтня-44790.41)

Офіційний курс НБУ 1 жовтня 100 USD США – 791.0000 (30 жовтня – 791.3500 ) 100 EUR – 1079.5568 (30 жовтня – 1077.1065) 10 RUR – 2.5924 (30 жовтня – 2.6029) Облікові курси банківських металів 1 жовтня за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-103700.10(30 жовтня-103469.01) 961XAG 10Срібло-1745.74(30 жовтня-1730.68) 962XPT10Платина-130515.00(30 жовтня-130177.08) 964XPD10Паладій-44928.80(30 жовтня-44790.41)

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