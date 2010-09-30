Дефіцит держбюджету за 8 місяців становив 44,28 млрд. грн

Державний бюджет за січень-серпень цього року виконано з дефіцитом 44,277 млрд. грн., зокрема, загальний фонд виконано з дефіцитом 24,839 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи держбюджету за цей період становили 143,47 млрд. грн., зокрема, доходи загального фонду – 128,68 млрд. грн.

Податкові надходження до держбюджету становили 98,008 млрд. грн., неподаткові – 40,07 млрд. грн.

Мінфін не надає інформацію про показник виконання дохідної частини по відношенню до запланованого бюджетного розпису.

Касові витрати держбюджету в січні-серпні становили 189,08 млрд. грн., зокрема, загального фонду – 157,1 млрд. грн. або 99,3% від плану звітного періоду.

Погашення основної суми боргу по державному бюджету в звітному періоді становило 15,46 млрд. грн., зокрема внутрішнього боргу – 12,72 млрд. грн.

Запозичення до держбюджету були здійснені в обсягу 79,6 млрд. грн. На внутрішньому ринку було залучено – 54,85 млрд. грн., зокрема, за загальним фондом 27,63 млрд. грн. (на докапіталізацію «Укрексімбанку» 6,4 млрд. грн.), на зовнішньому – 24,76 млрд. грн., зокрема за загальним фондом – 23,9 млрд. грн.

Від приватизації державного майна в січні-серпні 2010 року надійшло до державного бюджету 513,8 млн. грн.

Мінфін повідомляє, що за січень-серпень 2010 року зведений бюджет виконано з дефіцитом 39,37 млрд. грн.., при цьому його доходи становили 189,63 млрд. грн.., витрати – 230,3 млрд. грн.