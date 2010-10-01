Міжбанк сьогодні відкрився падінням долара та зростанням євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги долару США відкрилися зниженням котирувань – 7,9360/7,9440 грн./дол., ціни на російську валюту підвищилися до 0,2601/0,2604 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,8555/10,8690 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3687/1,3689 дол./євро (четвер, 30 вересня, – 1,3592/1,3594 дол./євро).

У четвер, 30 вересня, Національний банк України вийшов на ринок із інтервенцією по валютній парі долар/гривня за курсом 7,91/7,94 грн./дол.