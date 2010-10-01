Експерт: долару вдалося піднятися, але зростання буде нетривалим

Торгівля на ринку у четвер, 30 вересня, була пов`язана з серйозними потрясіннями для любителів торгівлі британською валютою, яка за день спочатку зросла на фігуру, а потім впала на дві. Такі дані надали УНІАН в інформаційно-аналітичному центрі "FOREX CLUB в Україні".

Як відзначають аналітики компанії, до початку активної торгівлі на американських майданчиках на ринку зберігався «антидоларовий настрій», тому поступові продажі привели USD на нові мінімуми тижня відносно своїх основних конкурентів. Так, євро знаходився в районі 1.3680, фунт піднімався вище 1.5900, пара USD/CHF падала до 0.9706, а ціна долара в ієнах опускалася до 83.14.

При цьому не можна сказати, щоб на ринки надходила яка-небудь нова інформація, яка привела до масових продажів американської валюти проти конкурентів. Навіть новини про зменшення рівня безробіття в найбільшій економіці єврозони, Німеччині, і ті практично ніяк не позначилися на ринку.

А ось після публікації блоку американських даних, відзначають аналітики, долару вдалося відбити втрати.

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Не зважаючи на серйозну спробу долара відбитися від досягнутих мінімумів, навряд чи в останній робочий день тижня відкат продовжиться. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, основні валютні пари залишаться в сформованих торгових діапазонах: євро - 1.3550-1.3650; фунта - 1.57-1.59; долара/франка - 0.9880-0.9750 і долар/ієна - 83.00-84.00.

Зі значущих новин, на які варто звернути увагу, можна виділити цифри щодо обороту роздрібної торгівлі Німеччини, індекси PMI у країнах Європи, дані з безробіття єврозони, а також індикатор споживчої упевненості, що розраховується університетом Мічігану та індекс ISM невиробничої сфери США.