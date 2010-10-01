Держкомстат погіршив оцінку зростання ВВП України в II кварталі з 6% до 5,9%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками другого кварталу 2010 року проти показника за аналогічний період 2009 року в постійних цінах 2007 року склало 5,9%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Також повідомляється, що зростання ВВП України за II квартал 2010 року проти I кварталу 2010 року з урахуванням чинника сезонності склало 3,8%.

Номінальний ВВП за другий квартал ц.р. склав 262,365 млрд. грн.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики України, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року склало не 15%, як повідомлялося раніше, а 15,1% порівняно з 2008 роком.

Номінальний ВВП за 2009 рік склав 914 млрд. 720 млн. грн., тоді як раніше Держкомстат повідомляв цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. менше – 912 млрд. 563 млн. грн.

Падіння ВВП по кварталах у 2009 році, порівняно з аналогічними періодами 2008 року: у І кварталі 2009 р. падіння ВВП склало 20,2% (раніше Держкомстат повідомляв про 20,3%), у ІІ кварталі – залишилося на рівні 17,8%, як повідомлялося раніше, в ІІІ кварталі – 16% (раніше повідомлялося про 15,9%), у ІV кварталі – 6,8% (7%).