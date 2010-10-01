Мінфін проведе 5 жовтня розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України проведе 5 жовтня ц.р. розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

До продажу будуть запропоновані папери з терміном обігу: 105 днів (повне погашення 19 січня 2011 року); 259 днів (погашення 22 червня 2011 року); 532 дні (погашення 21 березня 2012 року).

Як повідомляв УНІАН, за результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету України в серпні надійшло 4 млрд. 313,83 млн. грн. (із початку року – 32 млрд. 562,97 млн. грн.).

Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (із урахуванням ОВДП, випущених з метою рекапіталізації й для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість) на загальну суму 55 млрд. 395,66 млн. грн. У серпні було здійснено випуск ОВДП для погашення простроченої заборгованості з ПДВ на суму 16 млрд. 442,67 млн. грн., випуск ОВДП із метою рекапіталізації не здійснювався.