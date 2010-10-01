НБУ визначився щодо участі на міжбанку

Національний банк України своєю постановою від 30 вересня 2010 року №444 визначив, у яких формах він здійснюватиме участь на міжбанківському валютному ринку в IV кварталі 2010 року.

Про це йдеться у листі Нацбанку №13-420/5080, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Постановою передбачене здійснення Нацбанком валютних інтервенцій за єдиним курсом, а також у формі валютних аукціонів для згладжування значних коливань обмінного курсу гривні «відповідно до ситуації на валютному ринку України».

У документі також йдеться про можливість проведення інтервенцій за окремим рішенням правління НБУ у разі виникнення нагальної необхідності загальнодержавного значення.

Як повідомлялося, інтервенції НБУ на валютному ринку України (сальдо) у серпні 2010 року становили 125 млн. дол.