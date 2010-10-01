НБУ не рекомендує банкам 1 і 2 груп укладати договори з аудиторами, які не дотримуються стандартів

Національний банк України рекомендує банкам 1 і 2 груп утриматися від укладення договорів на проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності за 2010 рік із аудиторськими фірмами, які не дотримуються вимог законодавства України, зокрема Міжнародних стандартів аудиту.

Про це йдеться в листі регулятора №47-512/6877-16951, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Вищезгадана рекомендація закріплена в рішенні Комітету з питань аудиту банків Національного банку України від 13 серпня 2010 року. Документ прийнято «з метою запобігання отриманню Службою банківського нагляду НБУ недостовірної інформації про діяльність банків 1 і 2 груп, а також забезпечення моніторингу якості проведення аудиторськими фірмами перевірок банків».

Нацбанк повідомляє про факти неякісного складання аудиторських звітів деяких банків за 2009 рік.

Зокрема, аудиторські звіти деяких банків не містили в повному обсязі інформації щодо достатності резервів і капіталу банку, якості кредитного портфеля й портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості, якості управління активами та пасивами тощо.

Нацбанк встановив, що в деяких випадках викладена в аудиторському звіті додаткова інформація аудитора щодо перевірки окремих напрямків діяльності банку не відображала конкретних оцінок із боку незалежного аудитора, наявність яких вимагають нормативні документи НБУ.

За підсумками аудиторської перевірки банків за 2009 рік значна кількість банків отримала умовно-позитивний висновок аудитора. При цьому не в усіх звітах була вказана інформація про причини такого висновку.

При цьому регулятор зазначає, що аудиторські звіти деяких банків переобтяжені інформацією аудиторів, яка за своєю суттю й характером не несе економічного й фінансового сприяння, є зайвою і не може враховуватися при оцінці діяльності банку.

Як повідомляв УНІАН, комерційні банки України до 30 квітня 2010 року повинні були надати в Національний банк України аудит і результати стрес-тестування за 2009 рік.

Стрес-тестування проводили аудиторські компанії, які здійснювали аудит річної фінансової звітності комерційних банків.

У рамках стрес-тестування аудиторська компанія проводила оцінку достатності резервів і капіталу банку, а також оцінку кредитного портфеля банку.

Оціночна сума докапіталізації українських банків за результатами стрес-тестування становить 40 млрд. грн.