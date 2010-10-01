КМУ зобов'язав підприємства з річним доходом понад 100 млн. грн. подавати фінзвітність у податкові органи

Кабінет міністрів України зобов`язав підприємства (окрім банків та інших фінансових установ), річний дохід яких від будь-якої діяльності перевищує 100 млн. грн., подавати в податкові органи річну фінансову звітність.

Це передбачено урядовою постановою (№879 від 29 вересня ц.р.), текст якої розміщено на офіційному сайті КМУ.

Згідно з документом, вносяться відповідні зміни в урядову постанову (№419 від 28 лютого 2000 р.), що визначає порядок фінзвітності.

Раніше підприємства надавали річну фінзвітність трудовим колективам на їхню вимогу, а також власникам, іншим органам і користувачам, зокрема, органам державної статистики.