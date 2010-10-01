Заборгованість із відшкодування ПДВ на 1 жовтня становить 3 млрд грн

Станом на 1 жовтня в Україні заборгованість із відшкодування податку на додану вартість скоротилася до 3 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні під час зустрічі з головою МВФ Домініком СТРОСС-КАНОМ.

М.АЗАРОВ підкреслив, що уряд виконав узяті на себе зобов`язання зі скорочення заборгованості з відшкодування ПДВ із більш ніж 60 млрд. грн. до 3 млрд. грн.

«Сьогодні мені доповіли, що, станом на 1 жовтня, заборгованість скорочена до трьох мільярдів. Ми сповнені рішучості до Нового року підійти з нульовою заборгованістю з ПДВ», - зазначив прем`єр-міністр України.

При цьому він додав, що з 2011 року в Україні буде впроваджено автоматичний режим відшкодування податку на додану вартість.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України випустило облігації внутрішньої державної позики на 16,441 млрд. грн. для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, яка накопичилася за 2009 рік.

17 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пообіцяв, що до 1 жовтня ц.р. заборгованість із відшкодування ПДВ буде скорочена до 3 млрд. грн.