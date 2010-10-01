Міжбанк закрився зростанням долара і євро

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9360/7,9440 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9345/7,9385 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні зросли – 7,9415/7,9480 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2599/0,2603 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2595/0,2597 грн./рубль. На момент закриття ціни піднялися до 0,2598/0,2600 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і склав 30,5752 рублів за долар (+0,1902).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3687/1,3689 дол./євро, а на 15:00 зросли – 1,3729/1,3731 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8555/10,8690 грн./євро, на 12:00 ціни піднялися до 10,8835/10,8915 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли максимуму – 10,9075/10,9190 грн./євро.