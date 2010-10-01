Курси валют НБУ 4 жовтня

Курси валют НБУ 4 жовтня100 USD США – 790.9900 (1 жовтня – 791.0000)100 EUR – 1085.7129 (1 жовтня – 1079.5568)10 RUR – 2.5926 (1 жовтня – 2.5924) Облікові курси банківських металів НБУ з 4 жовтняза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-103856.99(1 жовтня-103700.10)961XAG 10Срібло-1736.22(1 жовтня-1745.74)962XPT 10Платина-132016.23(1 жовтня-130515.00)964XPD 10Паладій-45086.43(1 жовтня-44928.80)

Курси валют НБУ 4 жовтня 100 USD США – 790.9900 (1 жовтня – 791.0000) 100 EUR – 1085.7129 (1 жовтня – 1079.5568) 10 RUR – 2.5926 (1 жовтня – 2.5924) Облікові курси банківських металів НБУ з 4 жовтня за 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-103856.99(1 жовтня-103700.10) 961XAG 10Срібло-1736.22(1 жовтня-1745.74) 962XPT 10Платина-132016.23(1 жовтня-130515.00) 964XPD 10Паладій-45086.43(1 жовтня-44928.80)

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