Проект Держбюджету-2011 передбачає скорочення реального дефіциту до 3,4%

Проект закону про Державний бюджет на 2011 рік передбачає скорочення реального дефіциту до 3,4%.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домініком СТРОСС-КАНОМ, йдеться в повідомленні Департаменту інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ, оприлюдненому на урядовому порталі.

М.АЗАРОВ зазначив, що проект Держбюджету наступного року базуватиметься на новому Податковому кодексі. «Ми вже зараз порахували бюджет наступного року. Ми закладаємо в проект значне скорочення реального дефіциту бюджету, десь 3,4% ВВП», - зазначив голова уряду й додав, що Кабмін суттєво скоротить внутрішні й зовнішні запозичення.

При цьому прем`єр-міністр спрогнозував, що Податковий кодекс буде прийнято парламентом впродовж листопада.

Глава МВФ у свою чергу зазначив, що задоволений рівнем співпраці між Україною і МВФ. «Ми хочемо спільно попрацювати над тим, щоб усі ті рішення, які ви приймаєте на наступний рік, успішно забезпечували програму співпраці між Україною і МВФ. І в цьому контексті необхідно, щоб проект бюджету на 2011 рік відповідав програмі співпраці. Зокрема, необхідно забезпечити виконання дефіциту бюджету на рівні 3,5% від ВВП», - сказав він.

Д.СТРОСС-КАН також зазначив, що уряду спільно з МВФ необхідно попрацювати над раціоналізацією витратних статей Держбюджету.

М.АЗАРОВ повідомив, що уряд вже працює над скороченням адміністративних витрат і над скороченням співвідношення зовнішнього боргу України до рівня ВВП. «Ми зараз скорочуємо адміністративні витрати, плануємо значно скоротити їх наступного року. Ми утримаємо дефіцит бюджету на рівні 3,5% і утримаємо співвідношення нашого зовнішнього боргу до ВВП на рівні 43-44%», - сказав він.

За словами М.АЗАРОВА, економічна ситуація в країні перебуває під абсолютним контролем Кабміну. Зокрема, уряд у своїх прогнозах Держбюджету на 2011 рік прорахував і найгірші варіанти розвитку ситуації на світових фінансових ринках, і оптимальний розвиток.