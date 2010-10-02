Глава МВФ: Економіка України повернулася на правильний шлях

Українська економіка повернулася на правильний шлях, і за це треба, зокрема, дякувати Міжнародному валютному фонду.

Про це заявив директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН сьогодні в Ялті на форумі, організованому «Ялтинською європейською стратегією» (YES).

«Україна рухається в правильному напрямі. МВФ потрібно теж за це подякувати», - сказав глава Фонду.

За словами Д.СТРОСС-КАНА, програма, розроблена МВФ разом з керівництвом України, виконується.

«Всі поставлені показники поки що дотримано, і мені здається, українська економіка повернулася на правильний шлях», - сказав директор-розпорядник МВФ.

Серед основних проблем України Д.СТРОСС-КАН назвав «фіскальний провал» і «бюджетний розрив».

Разом з тим, відзначив глава МВФ, Кабінет міністрів під керівництвом Миколи АЗАРОВА розуміє ці проблеми і зробить все можливе для досягнення поставлених, зокрема й фондом, цілей.