Президенти України і РФ обговорять у Геленджику співпрацю країн в енергетиці і економіці

Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ у Геленджику 4 жовтня у рамках Російсько-українського міжрегіонального економічного форуму обговорять співпрацю країн в енергетиці і економіці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, в рамках заходу відбудуться переговори Д.МЕДВЕДЄВА і В.ЯНУКОВИЧА, на яких будуть обговорені актуальні питання багатогранної російсько-української співпраці. З березня 2010 р. - це вже дев`ята зустріч глав держав.

«Очікується, що в ході бесіди на вищому рівні, а також у рамках роботи форуму будуть обговорені такі пріоритетні напрями співпраці, як економіка, енергетика, транспорт, природоохоронна діяльність й інше», - йдеться у повідомленні.

Також заплановані виступи керівників ряду регіонів двох країн за такими актуальними темами взаємодії, як розвиток торгівлі на прикордонній території, спільне використання трансграничних водних артерій, інноваційний розвиток на місцевому рівні тощо.

Окрім цього, відбудеться обмін думками і з проблематики діяльності єврорегіонів - «Слобожанщина» за участі Бєлгородської і Харківської областей, «Ярославна» - Курської і Сумської областей, а також «Дніпро» - у складі Брянської, Чернігівської і Гомельської областей. На форумі також будуть розглянуті питання, пов`язані зі створенням сприятливих умов для вільного пересування громадян Росії і України через кордон, зокрема спрощення проходження прикордонного, митного, міграційного контролю.

Як зазначає прес-служба Президента РФ, міжрегіональні зв`язки є важливим чинником розвитку усього комплексу російсько-української взаємодії. Частка 20 російських регіонів у загальному обсязі товарообороту Російської Федерації з Україною в 1 півріччі 2010 р. становила 89,5%, з них Москва - 37,8%, Бєлгородська область - 10,7%, Тюменська область - 7,8%, Ростовська область - 5,4%, Московська область - 4,1%, Кемеровська область - 3,7%. З метою активізації міжрегіональної і прикордонної співпраці у рамках Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-української міждержавної комісії створена Підкомісія, яка покликана координувати відповідну роботу.

Наголошується, що в 2009 році розвиток міжрегіональних відносин між суб`єктами Росії і областями України ускладнювався як внутрішньополітичною нестабільністю в Україні, так і наслідками світової фінансової кризи, що призвело до істотного зниження товарообороту між російськими і українськими регіонами (у ряді випадків більш ніж на 50%) і державами в цілому. Водночас на фоні кардинальної зміни атмосфери двосторонніх відносин, що повернулися в русло дружби і стратегічного партнерства, торговельно-економічні зв`язки цього року отримали значну динаміку.

У січні-липні 2010 р. товарооборот з Україною збільшився майже вдвічі порівняно з відповідним періодом минулого року і становив 18,9 млрд. дол. (зростання 182,8%), зокрема російський експорт – 11 млрд. дол. (202,7%) і імпорт – 7,1 млрд. дол. (157,2%). Темпи розвитку торгівлі з Україною значно випереджають темпи зростання зовнішньоторговельного обороту Росії в цілому, що становили в січні-липні 141,0% (зокрема експорт - 145,6%, імпорт - 132,9%), і з країнами СНД, що становили 136,5% (зокрема експорт - 129,1%, імпорт - 152,4%).