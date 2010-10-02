МВФ: для другої хвилі кризи великого ризику немає

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН вважає, що великого ризику для другої хвилі світової кризи немає.

Про це він заявив у Ялті на форумі, організованому «Ялтинською європейською стратегією» (YES).

Разом з тим, відзначив Д.СТРОСС-КАН, існують певні ризики, зокрема, зростання безробіття.

Глава МВФ заявив, що вдалося уникнути великої депресії, про яку багато говорили.

«Пару років назад ми говорили про можливість повторення великої депресії. Цього не сталося, тому що країни змогли виробити спільну політику і одночасно застосовувати її», - сказав Д.СТРОСС-КАН.

Він також зазначив, що якщо «ми не хочемо вийти з цієї кризи і одержати наступну, то потрібно посилити нагляд, змінити фінансову систему». «Зміна фінансової системи абсолютно необхідна», - наголосив керівник МВФ.