Кучма: Україна не повинна відмовлятися від співпраці з Росією заради ЄС
Колишній Президент України Леонід КУЧМА вважає, що держава не повинна відмовлятися від співпраці з Росією заради Європейського Союзу.
Про це він сказав в Ялті на форумі, організованому «Ялтинською європейською стратегією» (YES), під час сесії «Україна: рух на Схід чи на Захід».
При цьому Л.КУЧМА зазначив, що країна має розвивати відносини з ЄС.
«Ми сьогодні не одержимо відповідь на це злободенне питання, куди Україна йде, але це питання сьогодні існує, і йти в один бік Україна не може», - сказав Л.КУЧМА.
За його словами, для України цікавий Європейський Союз і європейські стандарти, але при цьому важливі взаємини з Росією. «Уявіть, втратити хоча б якусь частину товарообігу – це смерті подібно, а ми жити хочемо», - сказав Л.КУЧМА.