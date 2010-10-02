Кучма: Україна не повинна відмовлятися від співпраці з Росією заради ЄС

Колишній Президент України Леонід КУЧМА вважає, що держава не повинна відмовлятися від співпраці з Росією заради Європейського Союзу.

Про це він сказав в Ялті на форумі, організованому «Ялтинською європейською стратегією» (YES), під час сесії «Україна: рух на Схід чи на Захід».

При цьому Л.КУЧМА зазначив, що країна має розвивати відносини з ЄС.

«Ми сьогодні не одержимо відповідь на це злободенне питання, куди Україна йде, але це питання сьогодні існує, і йти в один бік Україна не може», - сказав Л.КУЧМА.

За його словами, для України цікавий Європейський Союз і європейські стандарти, але при цьому важливі взаємини з Росією. «Уявіть, втратити хоча б якусь частину товарообігу – це смерті подібно, а ми жити хочемо», - сказав Л.КУЧМА.