Тігіпко не виключає додатковий випуск єврооблігацій

Україна в рамках фінансування дефіциту держбюджету-2011, обмеженого 4,9% ВВП, може в кінці 2010 року здійснити додатковий випуск єврооблігацій.

Про це заявив віце-прем`єр Сергій Тігіпко у суботу у кулуарах Ялтинського бізнес-форуму, повідомляє Економічна правда.

"Якщо нам треба буде фінансувати дефіцит, то можна виходити на ринок. Відверто скажу, що можна було б в кінці року дорозмістити", - сказав він.

За його словами, обсяг дорозміщення може бути стандартним у таких випадках - близько 25-30% від першого розміщення, яке становило 2 млрд, доларів.

Тігіпко відзначив, що ринок добре реагує на Україну, оскільки країна змогла розпочати нову програму з МВФ і упоратися з дефіцитом.

Віце-прем`єр підкреслив, що із зовнішнього ринку вигідніше запозичувати, ніж з внутрішнього: в країну надходить валюта, а також не вимиваються внутрішні інвестиції.

Як повідомлялося, у другій половині вересня Україна продала п`ятирічні єврооблігації на 0,5 млрд. доларів під 6,875% річних і десятирічні єврооблігації на 1,5 млрд. доларів під 7,75% річних. При цьому попит склав 6 млрд. доларів.

МВФ наприкінці липня вирішив відновити кредитне співробітництво з Україною за новою програмою stand-by.

Київ уже отримав перший транш у розмірі 1, 25 млрд. SDR (1,9 млрд. доларів).

У випадку успішного моніторингу програми за підсумками третього кварталу, Фонд виділить Україні наприкінці листопада 2010 року ще 1 млрд. SDR.