Данію назвали кращою в світі країною для ведення бізнесу

До п`ятірки лідерів, за версією журналу Forbes, увійшли також Гонконг, Нова Зеландія, Канада і Сінгапур.

Рейтинг, в якому фігурують 128 держав, складений на основі як економічних показників (рівень зростання ВВП, обсяги торгівлі, розміри федерального бюджету), так і неекономічних - стан правової системи, включаючи особисті свободи, рівня корупції і бюрократії.

Якщо Данія вже третій рік поспіль займає в цьому рейтингу першу позицію, то США скотилися з другого на дев`ятий рядок. Падіння було зумовлене посиленням податкового тягаря, а також зниженням показників торгівлі і рівня ринкової свободи. Але Сполучені Штати, як і раніше, лідирують за темпами розвитку технологій.

Великобританія також не змогла утримати колишні позиції, опустившись з шостого на дев`яте місце - ця країна значно постраждала від глобальної фінансової кризи, пише The Guardian. А ось Ірландія, чия економіка переживає зараз далеко не кращі часи, піднялася з чотирнадцятого на шосте місце. Це сталося завдяки тому, що в умовах рецесії багато британських компаній вважали за краще вести свій бізнес на сусідньому острові, податковий режим на якому став сприятливішим.

Росія зайняла в рейтингу 97-й рядок, розташувавшись між Вірменією і Україною. Цікаво, що на останнє місце Forbes помістив не одну з бідних республік Африки, а багату на нафту і в цілому економічно благополучну Венесуелу.

Нагадаємо, що раніше Forbes назвав Данію "найщасливішою" країною в світі. Хоча щастя і бізнес безпосередньо не пов`язані, одним з чинників оцінки рівня щастя став економічний добробут населення.