Азаров пропонує Світовому банку збільшити інвестиції для України

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ звернувся до Світового банку з пропозицією збільшити інвестиційний портфель для України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідну пропозицію він зробив під час переговорів з віце-президентом Світового банку Інгер АНДЕРСЕН у Києві.

Зокрема, він запропонував Світовому банку реалізувати в Україні глобальну програму продовольчого забезпечення, розраховану принаймні на 10 років.

«Уже в 2010 році дефіцит зерна у світі сягне 60 млн. тонн і, очевидно, у найближчі 10 років світ зіткнеться з дефіцитом продовольства. У той же час Україна потенційно може виробляти понад 100 млн. тонн зерна, тобто ми здатні стати частиною глобальної програми продовольчої безпеки. Інших ресурсів, крім ресурсів Світового банку, які могли б забезпечити таку програму, напевне не існує», - підкреслив М.АЗАРОВ.

У свою чергу І.АНДЕРСЕН заявила, що пропозиція українського уряду дуже актуальна. Аграрне виробництво сьогодні знаходиться у фокусі посткризового світу, оскільки глобальна зміна клімату різко змінила звичайну картину сільськогосподарського виробництва. На переконання віце-президента Світового банку, на часі серйозна міжнародна дискусія з приводу забезпечення сталого розвитку продовольчого ринку. Вона зазначила, що президент Світового банку приділяє цій темі особливу увагу. Зараз починається підготовка нової стратегії Світового банку для України, в рамках якої амбіційна ідея, висловлена прем`єр-міністром України, буде ретельно розглянута.