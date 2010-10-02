Головне за 2 жовтня

Новини дня

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Головними темами дня стали пропозиція прем`єр-міністра Світовому банку збільшити інвестиції в Україну, заява Мінпраці про збереження пільг ветеранам війни та "чорнобильцям", заява МВФ про те. що Росія має допомогти Україні розрахуватися з "РосУкрЕнерго"...

Економіка

Азаров пропонує Світовому банку збільшити інвестиції для України

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ звернувся до Світового банку з пропозицією збільшити інвестиційний портфель для України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідну пропозицію він зробив під час переговорів з віце-президентом Світового банку Інгер АНДЕРСЕН у Києві.

Зокрема, він запропонував Світовому банку реалізувати в Україні глобальну програму продовольчого забезпечення, розраховану принаймні на 10 років.

«Уже в 2010 році дефіцит зерна у світі сягне 60 млн. тонн і, очевидно, у найближчі 10 років світ зіткнеться з дефіцитом продовольства. У той же час Україна потенційно може виробляти понад 100 млн. тонн зерна, тобто ми здатні стати частиною глобальної програми продовольчої безпеки. Інших ресурсів, крім ресурсів Світового банку, які могли б забезпечити таку програму, напевне не існує», - підкреслив М.АЗАРОВ.

У свою чергу І.АНДЕРСЕН заявила, що пропозиція українського уряду дуже актуальна. Аграрне виробництво сьогодні знаходиться у фокусі посткризового світу, оскільки глобальна зміна клімату різко змінила звичайну картину сільськогосподарського виробництва. На переконання віце-президента Світового банку, на часі серйозна міжнародна дискусія з приводу забезпечення сталого розвитку продовольчого ринку. Вона зазначила, що президент Світового банку приділяє цій темі особливу увагу. Зараз починається підготовка нової стратегії Світового банку для України, в рамках якої амбіційна ідея, висловлена прем`єр-міністром України, буде ретельно розглянута.

Нафта. Газ

Глава МВФ: Росія має допомогти Україні розрахуватися з «РосУкрЕнерго»

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН вважає, що Російська Федерація має допомогти Україні розрахуватися з компанією «РосУкрЕнерго».

Про це він заявив у Ялті на форумі, організованому «Ялтинською європейською стратегією» (YES).

«Давайте відверто скажемо, що обидва учасники цієї історії могли б внести свою частку у вирішення цієї проблеми», - сказав Д.СТРОСС-КАН.

За його словами, міністр фінансів Росії – віце-прем`єр-міністр Олексій КУДРІН на такі пропозиції відповідає негативно. «Він дуже часто каже ні, у жодному разі, коли я порушую це питання, але я думаю, що було б по чесному, якби обидві сторони взяли участь», - зазначив директор-розпорядник МВФ.

Соцполітика

Мінпраці: Уряд збереже пільги ветеранам війни та “чорнобильцям”

Уряд не планує переглядати питання пільг ветеранам війни, особам із особливими заслугами перед батьківщиною та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Про це у коментарі УНІАН заявив заступник міністра праці та соціальної політики України Віталій МУЩИНІН.

«Одне з найважливіших питань сьогодні, що стоять перед нашим міністерством, це плани відносно того, що ми будемо робити з системою надання пільг, бо в Україні близько 13 млн. осіб користуються правом на призначення пільг», - сказав заступник міністра.

При цьому він уточнив, що йдеться про пільги на оплату комунальних послуг, пільги на проїзд у транспорті, пільги з послуг зв’язку тощо.

В.МУЩИНІН зазначив, що уряд розробив стратегію, спрямовану на впорядкування системи надання пільг.

Він наголосив, що планом економічних реформ Президента України передбачено впорядкування цієї системи надання пільг та визначено етапи і заходи її впровадження.

При цьому заступник міністра праці та соціальної політики запевнив, що "і згаданою стратегією, і планом економічних реформ передбачено, що пільги ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, ліквідаторам аварії на ЧАЕС переглядатися не будуть”. “Тобто вони будуть надаватися у тому порядку і за тим механізмом, за яким вони сьогодні надаються", - додав В.МУЩИНІН.

Фінанси

Тігіпко не виключає додатковий випуск єврооблігацій

Україна в рамках фінансування дефіциту держбюджету-2011, обмеженого 4,9% ВВП, може в кінці 2010 року здійснити додатковий випуск єврооблігацій.

Про це заявив віце-прем`єр Сергій Тігіпко у суботу у кулуарах Ялтинського бізнес-форуму, повідомляє Економічна правда.

"Якщо нам треба буде фінансувати дефіцит, то можна виходити на ринок. Відверто скажу, що можна було б в кінці року дорозмістити", - сказав він.

За його словами, обсяг дорозміщення може бути стандартним у таких випадках - близько 25-30% від першого розміщення, яке становило 2 млрд, доларів.

Тігіпко відзначив, що ринок добре реагує на Україну, оскільки країна змогла розпочати нову програму з МВФ і упоратися з дефіцитом.

Віце-прем`єр підкреслив, що із зовнішнього ринку вигідніше запозичувати, ніж з внутрішнього: в країну надходить валюта, а також не вимиваються внутрішні інвестиції.

Транспорт

Україна планує побудувати 380 км доріг наступного року

В Україні планується побудувати 380 кілометрів доріг наступного року.

Про це повідомив віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ в Ялті.

«Наступного року (будуть побудовані) 380 кілометрів абсолютно нових доріг», - сказав він.

Зокрема, повідомив віце-прем`єр, буде побудована дорога між трасою «Київ – Чоп» і Трускавцем. За його словами, вона дозволить за годину дістатися від львівського аеропорту до Трускавця.

В майбутньому планується будувати за рік до 700 км нових доріг.

«За дорученням Президента розробляється національна концепція відразу з джерелами фінансування. Ви знаєте, ми скасовуємо щорічний транспортний збір і вводимо акцизний. Це дозволить нам акумулювати 4 млрд. доларів на рік. 1 мільярд Україна витрачає на експлуатацію автомобільних доріг, (залишається) 3 млрд. ресурсу, і ми ведемо переговори зі світовими банками. Це дозволить нам до 700 км нових доріг будувати щорічно», - сказав віце-прем`єр.

Планується, що така програма почне працювати в 2012 році.