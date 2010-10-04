Директор МВФ вважає, що банківським кризам треба запобігати не за рахунок держав

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН вважає, що для можливих нових банківських криз повинні бути інші запобіжники, аніж рекапіталізація за рахунок держав, оскільки парламенти повторно не схвалять такий шлях.

Про це він заявив на форумі YES в Ялті в суботу, повідомили УНІАН в прес-службі Віктора ПІНЧУКА.

"Двічі в одну і ту ж річку не можна входити. Буде неможливо вже знову звертатися за мільярдами до парламентів, щоб витягнути фінансовий сектор", - підкреслив директор-розпорядник МВФ.

На його думку, необхідно шукати нові шляхи вирішення цієї проблеми, зокрема, за рахунок посилення нагляду, введення спеціальних податків, щоб вони змінили ризиковану політику банківського сектора.

Д.СТРОСС-КАН зазначив, що відмова деяких країн від таких заходів, що аргументується нинішньою стабільністю фінансової системи, є недалекоглядним. "Це дитяча політика", – вважає він.

В той же час глава МВФ наголосив, що поки цілком ефективної зброї проти криз системних банків не існує.