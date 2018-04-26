Податковий кодекс: скільки і за що платитимуть фізособи…

Податковий кодекс, точніше його "ралі", яке не один місяць тримає країну у напрузі, схоже, наближається до фінішу. Влада розраховує, що парламент остаточно прийме документ у жовтні, депутати ж планують його затвердити у листопаді. Голова Комітету ВР з питань податкової і митної політики Віталій Хомутинник прогнозує, що проект кодексу розглянуть у комітеті наступного тижня, тоді ж він може бути прийнятий Радою у першому читанні за основу. "Після цього як мінімум місяць ми разом працюватимемо., і в середині листопада, якщо усе буде нормально, ми розглядатимемо у другому читанні", - зазначає В. Хомутинник.

Як зрозуміло зі слів парламентаря, кодекс знову зазнає змін. Та все ж, головні висновки вже можна зробити. Черговий варіант ПК виявився ще ліберальнішим для бізнесу, а це говорить про те, що його лобі в Україні працює досить активно. На жаль, такого впливу не мають прості громадяни, тому з кожним варіантом документу фіскальний тиск на них тільки збільшується.

Прибутковий податок: преференції тільки для багатих

В економічно розвинених країнах прибутковий податок є одним з йпотужніших джерел звідного бюджету. В Україні він входить до числа найбільш фіскальнозначущих, але його частка у ВВП не перевищує 5%, що говорить про низький показник ефективності. Для порівняння - у ЄС надходження від прибуткового податку складають 9,5%.

На відміну від європейського принципу, коли в базу оподаткування включені усі види прибутків, українська система досить заплутана. Водночас сьогодні в Україні через недосконалості практики база оподаткування зведена до заробітної плати, зменшеної на суму внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Судячи з проекту Податкового кодексу, уряд вбачає у прибутковому податку невикористаний до кінця ресурс, тому пропонує підвищити планки. Ставка податку, як і раніше, складатиме 15% бази оподаткування до прибутків, але якщо платник податків у звітний період отримав прибуток більше 10-ти кратного розміру мінімальної заробітної плати, то тоді податкова ставка зростає до 17% від суми перевищення з урахуванням податку.

У принципі, ідея досить раціональна і справедлива. Але головна проблема полягає не стільки в ставці податку, скільки в тому, як змусити "високих" чиновників і олігархів платити посилений податок. Вони і раніше його ігнорували. Питається, для чого фантазувати?..

Податок з депозитів - креативність на ділі

Окрім збільшення ставки податку на прибутки фізичних осіб, новий варіант ПК містить додаткові норми, які, мовби ненавмисно, але підвищують оподаткування прибутків громадян. Прикладом такої креативності є податок на дохід з депозитів населення. 5% -а ставка застосовується до тих вкладів, місячний дохід з яких удвічі перевищує мінімальну заробітну плату. Під тиск потрапляють прибутки з депозитів у кредитних спілках; отримані за депозитним сертифікатом; від участі у фондах банківського управління та ін. При цьому в кодексі вказують, що банківська таємниця розголошуватися не буде, фінустанови уповноважать самостійно нараховувати податок на загальну суму від відсотків і надавати "підсумок" у податкове управління, при цьому власників депозитів не розкривають.

Які наслідки для України матиме це нововведення, можна тільки припустити. Один з плюсів - поповнення бюджету, сума, за оцінкою експертів, складе 1,4 млрд. грн. Але є і мінуси - зниження припливу депозитів. Крім того, щоб оподатковувати пасивний дохід, необхідно сформувати клієнтську базу даних, що ускладнить звітність. До того ж, після податкової інформація про прибутки окремих осіб може опинитися у компетентних органах. Заспокоїти їх може те, що до набуття чинності цієї статті ще є час - 01.01.2013, встигнуть обдумати варіанти. Надання такого "шансу" дуже яскраво характеризує владу.

Транспортний податок: багатих не чіпати!

Ще однією нормою, яка вплине на прибутки населення, є реформування транспортного податку. У кодексі ліквідовується щорічний транспортний збір, проте, вводиться податок при першій реєстрації транспортного засобу: за реєстрацію нового авто коефіцієнт транспортного збору дорівнює одиниці, до 8-ми років - рівний 2-ом, а ось понад 8 років за реєстрацію автомобіля треба буде сплатити 40 (!) базових ставок податку.

Простежується, як завжди, прив`язка ставки податку до об`єму двигуна, при цьому не враховується вартість автомобіля, про автопробіг і екологічну безпеку не згадали взагалі. Тішить інше, уряд знайшов нові об`єкти оподаткування - літаки та вертольоти (адже обіцяли змусити багатих платити за розкіш). Податок на них розраховується за максимально можливою злітною масою з коефіцієнтом для літаків 0,2, для вертольотів - 0,3 за кожен кілограм. Між тим, у дію ці статті вступають лише з 1 січня 2014 року (!), найімовірніше, через необхідності надання матеріальної допомоги їх власникам як найбільш фінансово незахищеним і нужденним прошаркам суспільства. Примітно те, що такі поблажки абсолютно не стосуються власників авто- і мототранспорту, швидше навпаки, автори кодексу сподіваються за їх рахунок поповнити бюджет надходженнями від податку на транспортний засіб, за оцінкою, сумою у 200 млн. грн.

Не обійшли стороною зміни і власників суден. Якщо раніше у розрахунок входила тільки довжина судна в сантиметрах, то зараз - потужність двигуна (стаціонарного або підвісного), для тих, хто "за старою звичкою" гребе веслами - довжина корпусу.

Споживчі податки - ціни тільки вперед

На прибутках фізосіб позначаться і податки на споживання. З одного боку, знижується ставка ПДВ, з іншого - підвищуються акцизи. Проблема у тому, що для цін характерний так званий "ефект храповика". Цей механізм відомий велосипедистам, його суть полягає у тому, що педалі можна крутити тільки вперед, рух назад блокується. Аналогічним чином в економіці поводяться ціни. Якщо податки підвищуються, то вони автоматично теж ростуть, проте, у разі зниження податків, ціни, як правило, не падають.

Висновок один - з прийняттям Податкового кодексу в такому варіанті рядові українці відраховуватимуть до бюджету значно більше, ніж представники "бізнесу". Документ рясніє пільгами і преференціями для товстосумів. І з чого дивуватися - повинен же хтось латати діри державної казни...

Тетяна Соколовська (для УНІАН)

(Далі буде...)