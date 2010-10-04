Ціна золота продовжила ріст на фоні проблем у Європі

Вартість золота помірно росте на торгах у понеділок, 4 жовтня, відіграючи зниження, яке раніше спостерігалося, на тлі боргових проблем у Європі, котрі поновилися, і стимулюють попит на дорогоцінний метал як надійний актив для інвестицій.

Грудневий ф'ючерс на золото під час торгів в Нью-Йорку на біржі Comex на 11.59 мск подорожчав на 0,1% - до 1319,1 долара за тройську унцію. Раніше на торгах вартість контракту демонструвала негативну динаміку, передає Bloomberg.

Відновленню побоювань, пов'язаних з суверенними боргами в Європі, сприяла публікація газети Financial Times. Видання з посиланням на неназвані джерела повідомило, що дефіцит бюджету Ірландії за підсумками поточного року буде більшим від очікуваного, при цьому основним чинником подібної динаміки буде уповільнення зростання національної економіки, а не скорочення податкових прибутків.

Підтримують ціни на золото також очікування початку другого етапу валютного стимулювання з боку Федерального резерву США.

З початку 2010 року золото подорожчало на 20% і може продемонструвати зростання вартості десятий рік підряд, що стане найтривалішим періодом збільшення його ціни, принаймні, з 1920 року. Дорожчання золота останніми роками було викликане наростанням нестабільності у світовій фінансовій системі, економічною кризою, а з початку поточного року головним "двигуном" зростання цін на цей метал стала боргова криза у Європі.

Під час кризи в економіці золото набуває особливої популярності у інвесторів, які розглядають його як надійнішу альтернативу нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній.