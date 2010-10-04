Євро здає позиції. Долар знизився у ціні до японської ієни

Євро у понеділок, 4 жовтня, втрачає в ціні по відношенню до долара, "здавши" шестимісячний максимум, на тлі побоювань боргових проблем у Європі.

Євро на 11.54 мск подешевшав до долара до 1,3730 долара за євро проти 1,3780 долара за євро за підсумками торгів у п'ятницю. Раніше під час торгів єдина європейська валюта зміцнювалася до долара до максимального з 17 березня поточного року рівня - 1,3807 долара за євро.

Долар, у свою чергу, знизився в ціні до японської ієни - до 83,21 ієни за долар проти 83,31 ієни за долар. В цілому курс долара до кошика шести валют країн - основних торговельних партнерів США збільшився на 0,24% до 78,28 пункту.

Не додали оптимізму інвесторам і слова Нобелівського лауреата в галузі економіки Джозефа Стігліца (Joseph Stiglitz), на думку якого перспективи євро "не занадто райдужні", пише Bloomberg. На думку відомого економіста, тиск на курс єдиної європейської валюти є наслідком незбалансованості економіки регіону: у Німеччини у зовнішній торгівлі спостерігається профіцит, тоді як Ірландія, Португалія та Греція мають негативне сальдо торговельного балансу.

У понеділок сповільнилося зміцнення ієни до долара на тлі дводенного засідання Банку Японії, у ході якого, як очікують аналітики, регулювальник може прийняти рішення про нарощування кредитної програми для банків країни, об'єм якої, на цей момент, складає 359 мільярдів доларів.