Нерезиденти збільшили у своєму портфелі об’єм ОВДП майже удвічі

Нерезиденти за період з 1 вересня по 1 жовтня цього року збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 90% або на 3,847 млрд грн. - до 8,118 млрд грн. Про це повідомляє сайт Національного банку України (НБУ).

При цьому, об'єм урядових паперів у портфелях вітчизняних банків виріс на 21,5% - до 43,282 млрд грн., а портфель ОВДП у Нацбанку скоротився на 5,7% - до 64,208 млрд грн.

За даними НБУ, загальний об'єм ОВДП в обороті за попередній місяць збільшився на 0,5% і на 1 жовтня 2010 року склав 128,544 млрд грн.