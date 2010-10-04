Котирування на міжбанку до 12:00 склали 7,9395-7,9435 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9365/7,9445, до 12:00 звузився спред - 7,9395/7,9435 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2601/0,2604, до 12:00 ціни знизилися до 0,2597/0,2600.

У Росії курс долар-рубль підвищився і до 12:00 встановився на рівні 30,5584 (+0,0134).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3721/1,3723, а до 12:00 впали до 1,3690/1,3692.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,8965/10,9105, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,8675/10,8755.