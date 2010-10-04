НБУ підвищив ставки рефінансування за кредитами овернайт
13:00, 04 жовтня 2010Фінанси
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За забезпеченими дероблігаціями кредитами - з 8,75% до 9,5% річних, за бланковими - з 10,75% до 11,5% річних
Національний банк України з сьогоднішнього дня підвищив ставки рефінансування за кредитами овернайт на 0,75%.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
За забезпеченими державними облігаціями кредитами НБУ підвищив ставку з 8,75% до 9,5% річних, за бланковими - з 10,75% до 11,5% річних.
До сьогодні НБУ у 2010 році дещо змінював рівень ставок рефінансування виключно у бік їх зниження. Останній раз регулятор змінював ставки у серпні п.р. - ставка за кредитами із забезпеченням державними облігаціями була знижена з 9,5% до 8,75%, а за бланкових кредитах - з 11,5% до 10,75% річних.
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