НБУ підвищив ставки рефінансування за кредитами овернайт на 0,75%

Національний банк України з сьогоднішнього дня підвищив ставки рефінансування за кредитами овернайт на 0,75%.

Про це повідомляє сайт Нацбанку.

За забезпеченими державними облігаціями кредитів НБУ підвищив ставку з 8,75% до 9,5% річних, за бланковими - з 10,75% до 11,5% річних.

До сьогоднішнього дня НБУ у 2010 році дещо змінював рівень ставок рефінансування виключно у бік їх зниження. Останній раз регулювальник змінював ставки в серпні - ставка за кредитами із забезпеченням державними облігаціями була понижена з 9,5% до 8,75%, а за бланковими кредитами - з 11,5% до 10,75% річних.