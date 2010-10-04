ВР у четвер розгляне два проекти Податкового кодексу

У четвер Верховна Рада розгляне два проекти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова парламенту Володимир ЛИТВИН.

Він пропонує, щоб, ухвалюючи в першому читанні проект Податкового кодексу, “в постанові було чітко видно, які новації до другого читання підтримуються і які норми проекту необхідно вилучити”.

За його словами, це дасть уряду «більш вагомі підстави для роботи над бюджетом на 2011 рік».

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННИК під час комітетських слухань з приводу громадського обговорення проекту Податкового кодексу заявив, що проект ПК може бути прийнятий парламентом в першому читанні на поточному тижні, в другому - у середині листопада.

Проект Податкового кодексу (№ 7101-1) був внесений урядом до Верховної Ради 21 вересня.

8 вересня у Верховній Раді був зареєстрований депутатський проект Податкового кодексу. Його авторами є народні депутати Микола КАТЕРИНЧУК (НУ-НС) та Сергій ТЕРЬОХІН (БЮТ-Батьківщина).