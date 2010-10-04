Російський ВТБ надав українським підприємствам 3,5 млрд. дол. кредитів - Кудрін

Російський банк "ВТБ" надав українським підприємствам кредити у розмірі 3,5 млрд дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це в інтерв'ю російському каналу "Вести 24" повідомив міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН.

"Росія сама допомагає Україні. Наприклад, "ВТБ" банк має портфель кредитів українським підприємствам на 3,5 млрд. дол. Крім того, ще і має невеликий короткий кредит уряду України", - сказав О.КУДРІН.

Він також зазначив, що Росія завжди підтримувала світові зусилля, у тому числі, у МВФ за надання кредитів Україні. При цьому він нагадав, що є одним з керівник ради директорів МВФ.

Окрім цього О. КУДРІН зазначив, що РФ зменшила ціну на газ, що дозволяє Україні економити понад 3 млрд дол.

"Тим самим ми внесли вирішальний вклад до створення програми виходу України з кризи. Спільні зусилля і МВФ, і світової спільноти, і Росії допомагають Україні у цій складній ситуації. Це необхідно тому, що це наш партнер», - сказав він.