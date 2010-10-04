Міжбанк закрився котируваннями 7,9380/7,9445 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9365/7,9445, на 12:00 звузився спред - 7,9395/7,9435. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9380/7,9445 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2601/0,2604, на 12:00 ціни знизилися до 0,2597/0,2600. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2600/0,2603.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,5151 (-0,0299).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3670/1,3805.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8965/10,9105, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,8675/10,8755. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 10,8820/10,8935.