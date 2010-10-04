У проекті ПК необхідно врахувати норми закону про Держподатадміністрацію – Терьохін

16:51, 04 жовтня 2010
Фінанси
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У проекті Податкового кодексу мають бути враховані норми закону про Державну податкову адміністрацію.

Таку думку сьогодні в ході відеочату висловив народний депутат України (БЮТ), економіст Сергій ТЕРЬОХІН.

За його словами, в законі про Держподатадміністрацію враховані підвищені заробітні плати і пільги для податківців. С.ТЕРЬОХІН вважає, що якби дані питання були врегульовані в проекті Податкового кодексу, то «виникла б дискусія».

Крім того, відзначив депутат, законом про Держподатслужбу передбачається існування податкової міліції, щодо необхідності якої також виникають сумніви.

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