У проекті ПК необхідно врахувати норми закону про Держподатадміністрацію – Терьохін
16:51, 04 жовтня 2010Фінанси
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У проекті Податкового кодексу мають бути враховані норми закону про Державну податкову адміністрацію.
Таку думку сьогодні в ході відеочату висловив народний депутат України (БЮТ), економіст Сергій ТЕРЬОХІН.
За його словами, в законі про Держподатадміністрацію враховані підвищені заробітні плати і пільги для податківців. С.ТЕРЬОХІН вважає, що якби дані питання були врегульовані в проекті Податкового кодексу, то «виникла б дискусія».
Крім того, відзначив депутат, законом про Держподатслужбу передбачається існування податкової міліції, щодо необхідності якої також виникають сумніви.
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