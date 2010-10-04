Терьохін за введення податку на відсотки за депозитами незалежно від їх суми

Народний депутат України (БЮТ), економіст Сергій ТЕРЬОХІН виступає за введення податку на доходи громадян у вигляді відсотків за депозитами незалежно від їх суми, оскільки відсотки від депозитів є доходом громадян.

Таку думку він висловив сьогодні під час відеочату.

Крім того, на думку депутата, необхідно, щоби держава провела роз`яснювальну роботу щодо даної норми і передбачила рік-два перехідного періоду для її впровадження.

Разом з тим, С.ТЕРЕЬОХІН припускає, що банки можуть переглянути свою політику відносно депозитних ставок, беручи на себе даний податок. Таким чином, введення податку на доходи громадян у вигляді відсотків за депозитами, передбачене проектом Податкового кодексу, внесеним до Верховної Ради (ставка податку – 5%), може привести до «подорожчання» кредитів.

Також С.Терьохін відзначив, що при введенні норми про оподаткування доходів громадян у вигляді відсотків за депозитами фізосіб в Україні не залишиться банківською таємниці, оскільки податкові інспектори зможуть вимагати від банків повного розкриття інформації про рахунки громадян. «Банки перетворяться на податкових агентів», – вважає депутат. Крім того, за його словами, з`явиться ризик зловживань з боку податкових органів по відношенню до депозитів громадян.