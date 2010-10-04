Commerzbank сконцентрував 94,5% банку «Форум»

Commerzbank збільшив свою частку у капіталі банку «Форум» (Київ) з 89,3% до 94,52%.

Про це йдеться у повідомленні українського банку, переданому УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, банк «Форум» у вересні 2010 року завершив додаткову емісію акцій номінальною вартістю 10 грн. на загальну суму 2,175 млрд. грн. Рішення про збільшення статутного капіталу банку було ухвалене акціонерами 4 березня 2010 р.

30 вересня голова правління банку «Форум» Ярослав КОЛЕСНИК заявив, що 14 жовтня п.р. акціонери планують розглянути питання про подальше збільшення статутного капіталу на 1,5-2 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (м. Київ) створено у 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2010 року становили 17,105 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 15,311 млрд. грн., зобов`язання - 16,721 млрд. грн., власний капітал - 383,518 млн. грн.

Банк «Форум» за підсумками першого півріччя 2010 р. одержав збиток у розмірі 1,478 млрд. грн.

Статутний капітал банку на початок жовтня 2010 року становив 4,435 млрд. грн.

На сьогодні німецький Commerzbank володіє 94,52% акцій банку «Форум».