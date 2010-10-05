Канада перевірить рахунки вкладників швейцарських банків

Канадський уряд готовий почати судові переслідування проти своїх громадян, які ухиляються від сплати податків, повідомляє Газета.Ру.

За даними спільного розслідування інформаційного агентства CBC і газети Globe and Mail, в Канаді більше 1500 осіб мають банківські рахунки в Швейцарії. У відповідь на докори опозиції в бездіяльності в боротьбі з податковими шахраями, прем`єр-міністр Канади Стівен Харпер пообіцяв, що все ті, хто користується таємницею швейцарських банківських інститутів для того, щоб приховувати свої доходи і не платити податки на батьківщині, будуть "виведені на чисту воду". Харпер нагадав, що лише в 2009 році податкове відомство змогло виявити більше 1 мільярда прихованих від федеральних податків канадських доларів.

Видання уточнює, що не Швейцарія, а Франція передала канадському уряду дані про банківських вкладників. Йдеться про дані, вкрадені із женевської філії банку HSBC французом Ерве Фальчиані. Колишній співробітник банку, Фальчиані передав досьє з банківськими даними іноземних вкладників, в яких на рахівницях було більше півмільйона франків, уряду Франції, спровокувавши в січні 2009 року конфлікт між Швейцарією і Францією, що викликав зрив ратифікації угоди про порядок подвійного оподаткування і обмін банківською інформацією між двома країнами.

Відповідаючи на питання канадського теле- і радіоканалу CBC/Radio-Canada про те, скільки канадців фігурує в списку Фальчиані, прокурор Ніцци Ерік де Монгольфьє, в чиєму веденні знаходиться розслідування, заявив, що ідентифіковано "1785 рахунків, що належать канадським громадянам".