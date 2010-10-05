Банк Японії знизив відсоткову ставку до нуля

Центробанк Японії зизив у вівторок ключову процентну ставку з 0,1% річних до нуля, чим продемонстрував свою стурбованість щодо швидкого зміцнення єни, що може завадити відновленню економіки від кризи, повідомляє k2kapital.

Японська влада сподівається, що низька ставка збільшить обсяги ліквідності в економіці, знизить вартість запозичень, що врешті решт послабить єну.

Ставка залишалась на рівні 0,1% з кінця 2008 року.

Японія - один з найбільшить у світі експортерів товарів та послуг. Сильна єна робить японські товари більш дорогими і як наслідок менш привабливими на міжнародних ринках, що у свою чергу уповільнює процес відновлення японської економіки.