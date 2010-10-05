Міжбанк: котирування по долару 7,9410/7,9495 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зростанням котирувань - 7,9410/7,9495 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися до 0,2608/0,2612, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,8655/10,8790.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,3689/1,3691 (понеділок - 1,3721/23).

У понеділок, 4 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.